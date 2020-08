Ist die Rallye an der Wall Street bald zu Ende? #Videoanalyse

Noch zeigen die Ampeln auf Grün



Sämtliche Indikatoren an der Wall Street zeigen weiterhin gen Norden. Die Bullen haben weiterhin das Zepter fest in der Hand und es gibt aktuell noch keine Signale, welche auf eine mögliche Wende deuten würden. Lediglich die bekannten Zyklen zeigen uns, dass ein möglicher Wendepunkt in dieser Rallye noch im August kommen dürfte. Doch allein darauf zu spekulieren und hier gleich Allin Short zu gehen, kann ein teurer Spaß werden. Daher zeigen wir im aktuellen Marktbericht, worauf Du ganz besonders achten musst.



Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.





