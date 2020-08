Die Börse setzt heute früh ihren positiven Trend vom Freitag fort. Der DAX-Future liegt kurz vor Börseneröffnung mehr als 0,4 % im Plus und notiert über 12.755 Punkten. Auch die US-Benchmarks können alle zulegen. Der Dow Jones Future steigt um mehr als 0,4 % auf mehr als 27.445 Punkte.Der deutsche Aktienmarkt hat die vergangene Woche sehr stark beendet. Der Handel am Freitag führte bei allen Benchmarks zu deutlichen Gewinnen. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,66 % bei 12.674,88 Punkten und war damit der schwächste deutsche Index. Der TecDAX war mit Abstand der größte Tagesgewinner und legte 1,97 % auf 3.057,16 Punkte zu. Drägerwerke (5,19 %) und Sartorius (4,51 %) führten die Benchmark an. Auf die gesamte Woche gesehen, verzeichneten S&T (8,10 %) und Jenoptik (7,63 %) die größten Gewinne.

