Übergeordnet herrscht bereits seit Anfang 2018 ein intakter Abwärtstrend in der Aareal Bank-Aktie, nachdem das Papier zuvor mit einem Ausbruch über die Jahreshochs aus 2015 bei 41,60 Euro gescheitert war. In einem ersten Schritt ging es bis Sommer 2019 auf einen Wert von 22,40 Euro und eine wichtige Unterstützung aus dem Jahr 2016 abwärts. An dieser Stelle versuchten bullischen Marktteilnehmer Mithilfe einer inversen SKS-Formation eine Trendumkehr, allerdings machte die Corona-Krise dem Vorhaben einen dicken Strich durch die Rechnung und drückte das Papier bis Ende März auf einen Wert von gerade einmal 12,28 Euro runter. Seither läuft eine Erholungsbewegung, die unter technischen Gesichtspunkten noch nicht komplettiert wurde und sich somit eine zweite größere Kaufwelle andeutet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...