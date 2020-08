Die Wiener Börse dürfte am heutigen Handelstag mit Gewinnen in den Handel starten. Ein Indikator für den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,60 Prozent bei 2.208 Punkten.Die Aufmerksamkeit bleibt am heutigen Tag unter anderem auf den sich wieder zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und China gerichtet. Zuletzt hatte Hongkong die US-Sanktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...