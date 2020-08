Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Paul-Ehrlich-Institut: Erste Corona-Impfstoffe Ende 2020, Anfang 2021

Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass schon bald mehrere Impfstoffe gegen das neue Coronavirus zur Verfügung stehen werden. "Ich gehe derzeit davon aus, dass es Ende 2020 und Anfang nächsten Jahres Zulassungen geben wird, vorausgesetzt, die Phase-3-Prüfungsdaten sind positiv", sagte Cichutek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Eine schlagartige Abschaffung der Abstands- und Hygieneregeln bedeute dies dann aber nicht.

Marburger Bund warnt vor Rückkehr von Fußballfans in die Stadien

Der Ärzteverband Marburger Bund hat eindringlich vor einer Rückkehr der Fußballfans in die Stadien gewarnt. "Die Gefahr von Massenansteckungen wäre real", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das in der vergangenen Woche von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgelegte Infektionsschutzkonzept nannte sie "unrealistisch".

Ifo-Institut: Firmen erwarten weitere 8,5 Monate Einschränkungen

Die deutsche Wirtschaft rechnet wegen der Corona-Pandemie mit einer Einschränkung des öffentlichen Lebens für weitere 8,5 Monate. Das ist das Ergebnis einer Sonderfrage in der Ifo-Konjunkturumfrage vom Juli, teilte das Institut mit. Die Dienstleister rechnen demnach mit 8,9 Monaten, der Handel rechnet mit 8,6 Monaten, der Bau mit 8,2 Monaten und die Industrie mit 7,8 Monaten.

Lukaschenko soll Belarus-Wahl klar gewonnen haben - Rivalin bezweifelt dies

In Belarus soll der langjährige Amtsinhaber Alexander Lukaschenko die Präsidentschaftswahlen laut einer offiziellen Prognose mit überwältigender Mehrheit gewonnen haben - doch die Opposition zweifelt dies an. Die "Mehrheit" der Bevölkerung stehe hinter ihr, sagte die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja. Kurz nach Veröffentlichung der Prognose strömten tausende regierungskritische Demonstranten in der Hauptstadt Minsk zusammen. Es kam zu gewalttätigen Konfrontationen mit den Sicherheitskräften.

Druck auf Regierung im Libanon wächst nach Katastrophe

Nach der Explosionskatastrophe in Beirut gerät die libanesische Regierung zunehmend unter Druck. Am Sonntag traten zwei Minister als Konsequenz aus der Katastrophe zurück, für die viele Libanesen Inkompetenz und Korruption in den Behörden verantwortlich machen. Nach gewalttätigen Zusammenstößen bei Protesten am Samstag flogen am Sonntag bei Demonstrationen in Beirut erneut Steine, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein. Die Teilnehmer einer Geberkonferenz sagten dem Land gut 250 Millionen Euro an Soforthilfen zu.

USA überschreiten Schwelle von fünf Millionen Corona-Infektionen

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus hat in den USA die Schwelle von fünf Millionen überschritten. Bis Sonntagmorgen wurden 5.000.603 Fälle gemeldet, wie die Johns Hopkins Universität meldete. Die Zahl der Corona-Toten in den Vereinigten Staaten stieg auf mehr als 162.000. Damit sind die USA weiterhin weltweit am schwersten von dem Virus betroffen.

Chinas Erzeugerpreise fallen langsamer - Verbraucherpreise steigen

Die chinesischen Erzeugerpreise sind im Juli dank einer Erholung der Nachfrage und der Rohstoffpreise langsamer gefallen. Die Verbraucherpreise legten wegen höherer Nahrungsmittelpreise unterdessen zu. Der Erzeugerpreisindex sank im Juli um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ökonomen hatten mit einem Minus von 2,6 Prozent gerechnet. Der Verbraucherpreisindex legte um 2,7 Prozent zu. Hier hatten die Ökonomen einen Anstieg von 2,7 Prozent prognostiziert.

Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai festgenommen

Der Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai, eine der prominentesten Figuren der Demokratiebewegung, ist aufgrund des neuen chinesischen Sicherheitsgesetzes festgenommen worden. Dem 71-Jährigen werden geheime Absprachen mit "ausländischen Mächten" angelastet, wie ein Mitarbeiter Lais mitteilte. Polizisten durchsuchten die Redaktionsräume von Lais Zeitung Apple Daily. Auch sechs weitere Menschen wurden aufgrund des sogenannten Sicherheitsgesetzes festgenommen.

US-Gesundheitsminister von Taiwans Präsidentin empfangen

US-Gesundheitsminister Alex Azar ist von Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zu einem politisch brisanten Treffen empfangen worden. Bei der Begegnung am Montag in Taipeh lobte Azar das taiwanische Vorgehen gegen die Corona-Pandemie als "eines der erfolgreichsten der Welt". Sein Besuch in Taiwan war im Vorfeld von der chinesischen Regierung scharf kritisiert worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +0,9% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli +3,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juli PROG: +0,3% gg Vm, +3,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juli +0,7% gg Vm, +1,3% gg Vj

