Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat in der vergangenen Woche die Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen ist in diesem Zeitraum wegen der Corona-Krise auch unter dem Strich tief in die Verlustzone gerutscht. Der Nettoverlust betrug zwischen April und Ende Juni 741,1 Millionen Euro, so der DAX-Konzern. Vor einem Jahr hatte Conti noch 484,8 Millionen Gewinn gemacht. "Im Tal der schlimmsten Wirtschaftskrise der Autoindustrie seit dem zweiten Weltkrieg haben wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...