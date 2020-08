FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag stabil eröffnet. Die Aussicht auf neue US-Konjunkturhilfen stützt. Wenige Minuten nach dem Start gewann der deutsche Leitindex 0,09 Prozent auf 12 686,70 Punkte, hatte allerdings vorbörslich deutlich höher notiert. Das Kursbarometer tut sich weiter schwer, die zuletzt zu hohe Hürde im Bereich um die 12 750 bis 12 800 Punkte zu überwinden.



Für den MDax ging es am Montag um 0,05 Prozent hoch auf 27 154,94 Punkte. Der EuroStoxx 50 gewann knapp 0,3 Prozent.



Börsianer hoffen, dass in den USA nun endlich neue Wirtschaftshilfen umgesetzt werden. US-Präsident Donald Trump brachte diese mittlerweile per Erlass auf den Weg, nachdem im US-Kongress die Verhandlungen darüber gescheitert waren. Allerdings stehen Teile seiner Verfügungen laut Kritikern auf sehr dünnem Eis, denn alle Maßnahmen, die neue Finanzmittel erfordern, bedürfen der Zustimmung des US-Kongresses. Dort wären Trumps Republikaner aber auf einen Kompromiss mit den Demokraten angewiesen./ajx/mis



