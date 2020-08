ALBIS Leasing AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: ALBIS Leasing AG ALBIS Leasing AG: Veröffentlichung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.08.2020 / 09:42 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gemäß Mitteilung vom 3.8.2020 hat uns Herr Christoph Zitzmann gemäß § 43 Abs. 1 WpHG im Zusammenhang mit der Überschreitung der 20%-Schwelle am 22.7.2020 folgendes mitgeteilt: 'Bezüglich der am 22.7.2020 erfolgten Berührung der 20%-Grenze darf ich Ihnen in Pflichterfüllung gemäß WpHG wie folgt mtteilen: * Die Investition des Meldepflichtigen im Rahmen der privaten Vermögensvorsorge dient dem langfristigen Ziel der Vermögensmehrung, die Erzielung von Handelsgewinnen steht nicht im Vordergrund; * der Meldepflichtige strebt eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an, insbesondere auf eine seiner Beteiligung angemessene Repräsentanz im Aufsichtrat der ALBIS Leasing AG und auf die Willensbildung zur (Nachfolge-)Besetzung des Vorstandes der ALBIS Leasing AG; * der Meldepflichtige beabsichtigt in den nächsten 12 Monaten und darüber hinaus, im Rahmen günstiger Gelegenheiten weitere wesentliche Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen; * der Meldepflichtige strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung an. Auf die Dividendenpolitik soll unter dem Aspaekt der Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft Einfluss genommen werden; * der Meldepflichtige erklärt, dass es sich bei der Herkunft der verwendeten Mittel zum Erwerb der Stimmrechte nicht um Fremdmittel handelt.' 10.08.2020 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Internet: www.albis-leasing.de Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit über 30 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Etwa 130 Mitarbeiter, darunter über 50 spezialisierte Vertriebsmitarbeiter, beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf, E-Commerce-Lösungen und Rahmenverträgen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften. Innovationskraft, Nachhaltigkeit und Kundennähe gehören zu den Leitwerten der ALBIS Leasing Gruppe. Nicht umsonst zählt das Unternehmen zu den TOP-Leasinggesellschaften in Deutschland. Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1113743 10.08.2020 °