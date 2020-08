Silicon Mitus, Inc. (Silicon Mitus), ein moderner Spezialist für Power Management Integrated Circuit (PMIC, Integrierte Schaltung für die Energieverwaltung), hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Entwicklung von OLED PMIC für Autos abgeschlossen hat und die neuen Produkte ab jetzt an den weltweiten Automarkt liefert.

Zusammen mit einem südkoreanischen Hersteller von OLED-Displays entwickelt und liefert Silicon Mitus OLED PMIC, die in OLED-Displays, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Mit der Ergänzung des neuen OLED PMIC für Autos erweitert das Unternehmen seinen Geschäftsumfang.

Die OLED PMIC für Autos, mit deren Massenproduktion Silicon Mitus begonnen hat, ist mit AEC Q100 zertifiziert, einem Beurteilungsstandard für die Zuverlässigkeit von Halbleitern in Automobilen. Silicon Mitus liefert die OLED PMIC für Virtual Mirror, bestehend aus einer Kamera und einem OLED-Bildschirm, über global tätige Modulhersteller an deutsche Autobauer. Das Unternehmen liefert das Produkt außerdem für das Center Information Display (CID), einen Bildschirm, auf dem Fahrzeuginformationen im Auto angezeigt werden, an japanische Autobauer.

OLED kann in verschiedenen Formen hergestellt werden und hat eine Reihe von Vorzügen, darunter das hohe Kontrastverhältnis. Die Nutzung von OLED im Auto-Display nimmt daher zu. Silicon Mitus erweitert die Anwendungsmöglichkeiten von PMIC für OLED-Displays in Autos.

Die OLED PMIC für Autos trägt dazu bei, dass der an eine Autobatterie geleitete Strom so umgewandelt wird, dass er mit dem Gerät kompatibel ist, sowie zur Verteilung und Kontrolle des Stroms im Auto.

Dongchun Kim, Senior Vice President of Worldwide Sales and Marketing bei Silicon Mitus, sagte: "OLED kann im expandierenden Markt für Auto-Displays ein schnelles Wachstum verzeichnen. Auf Grundlage der technischen Finesse, die in den Bereichen Mobiltechnologie, Audio und Displays verbaut wird, wird Silicon Mitus seine Position auf dem Markt für Auto-PMIC stärken."

Silicon Mitus, Inc.

Silicon Mitus ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für den Bedarf bei Energieverwaltung und Audio. Wir entwickeln und liefern Halbleiterchips für standardmäßige und integrierte Lösungen für Smartphones, Wearables, Internet der Dinge, Verbraucherelektronik, LCD- und OLED-Displays und Automobilanwendungen. Silicon Mitus unterhält eine weltweite Präsenz mit F&E-Zentren und Vertriebsbüros in Südkorea, den USA, Italien und China. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.siliconmitus.com.

