Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute bleibt es am Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Morgen werde das Schatzamt dann mit zwei Anleihen aktiv. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Verwerfungen infolge einer zweiten Coronawelle halte die Renditen in Deutschland und den USA auf einem niedrigen Niveau. Letzteres sei zudem durch die politische Situation und den sich aufschaukelnden Streit mit China belastet. Mit 10-jährigen Bundeswertpapieren würden Investoren aktuell eine Rendite von -0,52% erzielen. In den USA liege die 10J-Rendite momentan bei 0,53%. (10.08.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...