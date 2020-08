Wien (www.anleihencheck.de) - Am Datenkalender für die kommenden Tage sind keine herausragenden neuen Informationen zu finden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am meisten Aufmerksamkeit dürfte den ersten Stimmungsumfragen für den Monat August geschenkt werden. Die Analysten würden beim Sentix-Index mit einer neuerlichen Verbesserung rechnen, welche vor allem auf eine weniger schlechte Beurteilung der aktuellen Lage zurückzuführen sein sollte. Der ZEW Index für die Konjunkturerwartungen sei auf ein Niveau geklettert, welches in der Vergangenheit nie lange habe gehalten werden können. Zudem seien die Antworten der befragten Finanzmarktakteure eng korreliert mit der unmittelbar vorangegangenen Aktienmarktentwicklung. In Summe würden die Argumente für einen leichten Rückgang des Umfragewertes sprechen. Die Beschäftigung in der Eurozone sollte im zweiten Quartal einen deutlichen Rückgang verbucht haben. ...

