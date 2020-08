Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Sentiment der Marktteilnehmer war zuletzt verstärkt auf die Entwicklung der Stimmungsindikatoren dies- und jenseits des Atlantiks gerichtet, so die Analysten der Helaba.Aktuell habe es jedoch den Anschein, dass die Nachrichtenlage um COVID-19 wieder verstärkt in den Fokus gerate. So würden die Sorgen vor einer zweiten Welle in Europa und den einhergehenden Auswirkungen auf die Wirtschaft wieder zunehmen. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei zum Wochenschluss daher trotz des überraschenden US-Arbeitsmarktberichts nur leicht schwächer gehandelt worden. ...

