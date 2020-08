TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat ausländische Staaten vor einer Einmischung im Libanon gewarnt. "Die Explosion war ein großer und bitterer Vorfall und es ist daher verständlich, dass die Menschen aufgebracht sind und Konsequenzen fordern", sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Montag. Es gebe aber auch Anzeichen für Provokationen seitens ausländischer Staaten und Gruppen, die ihre eigenen illegitimen politischen Ziele im Libanon verfolgten. "Das ist inakzeptabel", sagte der Sprecher nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna.



Nach wachsendem Zorn über eine möglicherweise vermeidbare Explosion mit vielen Toten und Verletzten in Beirut ist die Regierung des Libanons immer stärker ins Wanken geraten. Bei Unruhen gab es auch Proteste gegen die vom Iran kontrollierte Hisbollah-Miliz. Sie ist militärisch die stärkste Kraft im Land und auch im Parlament als Partei vertreten. Gegen ihren Willen geht im Libanon nichts.



Eine neue politische Konstellation in Libanon könnte den iranischen Einfluss im Land stark beeinträchtigen. Nach den Worten von Mussawi konzentriert sich der Iran vorerst nur auf humanitäre Hilfe, für alles andere wolle man erstmal abwarten, bis alle Untersuchungen beendet seien. "Für eine sachliche Einschätzung der Lage ist es noch zu früh", sagte der Sprecher./str/fmb/DP/mis

