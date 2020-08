Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Corona-Pandemie und ihre Folgen waren in der ersten Jahreshälfte 2020 der bestimmende Faktor am Covered Bond-Markt, berichten die Analysten der Nord LB.Umso bemerkenswerter ist, dass wir uns mit Blick auf die Spreads bereits jetzt schon fast wieder auf dem Vorkrisenniveau befinden, so die Analysten der Nord LB. Von einer Rückkehr zur Normalität könne aufgrund der zahlreichen und massiven Maßnahmenpakete insbesondere seitens der Europäischen Zentralbank aber nicht die Rede sein. So würden die vergangenen Ereignisse den Verlauf des zweiten Halbjahres fest im Griff haben. Die Möglichkeit über den TLTRO-III-Tender günstig Liquidität bei der Zentralbank aufzunehmen dürfte bei zahlreichen Emittenten eine Anpassung der Fundingplanung ausgelöst haben und somit das Angebot bis Jahresende, wie bereits in der ersten Jahreshälfte, reduzieren. ...

