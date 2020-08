Wien (www.anleihencheck.de) - Im Anschluss an die Veröffentlichung des BIPs im zweiten Quartal (-9,5% p.q.) haben wir unseren Wirtschaftsausblick angepasst, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während das Wachstum im dritten Quartal durch die bereits erfolgte teilweise Erholung als gut unterstützt erscheine, würden die Analysten von einer gebremsten Konjunkturdynamik bis Anfang 2021 ausgehen. In Wachstumszahlen gegossen wirke sich dies vornehmlich in einer Abwärtsrevision des BIP Wachstums im Jahr 2021 auf 4% aus. Beim prognostizierten BIP-Rückgang 2020 von 5,3% würden die Analysten dagegen keinen Anpassungsbedarf sehen. Nächste Woche seien mit der Industrieproduktion, den Einzelhandelsumsätzen aber auch der Verbraucherpreisentwicklung wesentliche konjunkturelle Kennzahlen am Datenkalender zu finden. Die Dynamik sollte hier im Industriesektor ausgeprägter ausfallen als bei den Einzelhandelsumsätzen, da die Erholung bislang doch deutlicher milder ausgefallen sei als im Einzelhandel. ...

