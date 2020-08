Der Silberpreis ist in den letzten beiden Handelswochen erneut regelrecht explodiert! In der Spitze ging es hier bis auf knapp 30 US Dollar nach oben und somit auf neue Mehrjahreshochs. Am heutigen Montag notiert das Edelmetall zur Stunde bei 28,25 USD. Wir ziehen jetzt den StopLoss für unsere Longposition neuerlich nach und sichern einen weiteren großen Teil unserer aufgelaufenen Gewinne ab, indem wir diesen unter das Tief vom 30.07.20 auf 22,90 USD platzieren. Silber Tageschart Der Autor stellt ...

