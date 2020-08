Starke Zahlen der Tochter T-Mobile US haben der Aktie der Deutschen Telekom am Freitag nach der wochenlangen Seitwärtsbewegung wieder Schwung verliehen. Wichtig waren vor allem die Aussagen zu Fortschritten bei der Fusion mit dem Wettbewerber Sprint. Hier klang das Management richtig optimistisch.Mit nun 98,3 Millionen Kunden hat T-Mobile US durch die Fusion bereits den Konkurrenten AT&T überholt und ist damit in den USA zur Nummer 2 in der Mobilfunkbranche hinter Verizon aufgestiegen. Bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...