dynaCERT Inc. (Toronto Stock Exchange: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) ("dynaCERT" oder das "Unternehmen") - ein Unternehmen, das eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen für den Einsatz in Verbrennungsmotoren herstellt und vertreibt, welche nachweislich die Emission von Kohlenmonoxid um bis zu 50 % und von Stickoxid (N0x) um 88 % verringert sowie CO2- und Treibstoffeinsparungen von bis zu 19,2 % ermöglicht - wird am 12. August 2020 auf der Livestream-Konferenz "Next Super Stock" von Wall Street Reporter vertreten sein.Jim Payne, CEO & President von dynaCERT, wird den Teilnehmern einen Einblick in die von dynaCERT entwickelte Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen vermitteln. Diese Technologie ist mit Dieselmotoren vieler Typen und Größen kompatibel, wie sie unter anderem in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen.Die Präsentation von dynaCERT findet am Mittwoch, den 12. August 2020 um 12.30 Uhr (EST) statt.Im Anschluss an die 20-minütige Präsentation wird Herr Payne Fragen aus dem Publikum beantworten.Unter folgendem Link können Sie sich für die Teilnahme an der Veranstaltung registrieren:https://register.gotowebinar.com/register/7092754206342811659.Hier die wichtigsten Erfolge des Unternehmens der letzten Zeit:- dynaCERT meistert die COVID-19-Pandemie und kehrt finanziell gestärkt auf das Wirtschaftsparkett zurück.- dynaCERT bringt ein neues HG2-Design und -Modell auf den Markt, das in dynaCERTs brandneuer, optimierter Montagelinie zusammengebaut wird. Es handelt sich dabei um den ersten Produktionslauf im kommerziellen Maßstab der neuen HG2-Modelle.- Die Aktien von dynaCERT werden in den Handel an den Börsen Toronto Stock Exchange und OTCQX aufgenommen.- Das Unternehmen hat im Rahmen eines Overnight-Trading-Deals mit Prospekt Aktien in Höhe von 8,3 Millionen Dollar bei Underwritern platziert.- dynaCERT hat der Firma KarbonKleen Inc., einem bevorzugten Dienstleister, bis 31. Dezember 2024 die exklusiven Händlerrechte für die LKW-Branche in den Vereinigten Staaten von Amerika gewährt. Die der Firma KarbonKleen Inc. gewährten Exklusivrechte sind an bestimmte Quoten gebunden, wobei innerhalb von etwas mehr als drei Jahren eine Mindestabnahmemenge von 150.000 HydraGENTM-Einheiten erreicht werden muss.- dynaCERT hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet, die unter dem Namen dynaCERT International Strategic Holdings Inc. ("DISH") firmiert und deren Aufgabe es ist, den globalen Vertrieb zu stärken. Investiert wird in strategisch einzigartige und außergewöhnliche CleanTech-Innovatoren mit direkten Geschäftsbeziehungen zu dynaCERT, mit dem Angebot der Nutzung der von dynaCERT entwickelten HydraGENTM-Technologie im Monatsabonnement, um die Akzeptanz bei den Endverbrauchern zu steigern.- KarbonKleen hat dynaCERT einen Kaufauftrag über 3.000 HydraGENTM-Einheiten vermittelt. Die Auslieferung der bestellten Einheiten soll innerhalb eines Zeitraums bis zum 31. Dezember 2021 erfolgen.- Einige der größten Fahrzeugflotten Nordamerikas haben die HydraGENTM-Technologie bereits installiert. Aus allen Anwenderbereichen wird über Vorteile in puncto geringere Emissionen, verbesserte Leistung und Treibstoffeinsparungen berichtet.- dynaCERT steht an erster Stelle der 50 bestgereihten Unternehmen der TSX Venture Exchange 2020 in allen Sparten.Sonstiges:Das Unternehmen gibt des Weiteren bekannt, dass Jack Marks und Octagon Media Corp., ein Beteiligungsunternehmen von Wall Street Reporter (zusammen als "Octagon" bezeichnet), beauftragt wurden, über einen Zeitraum von drei Monaten eine Werbekampagne in den digitalen Medien, gekoppelt mit einem Marketingprogramm für Anleger, zu lancieren. Als Gegenleistung erhält Octagon Optionsrechte in Form von Incentive-Optionen, die zum Erwerb von bis zu 200.000 Stammaktien aus dem Aktienkapital des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,70 Dollar pro Aktie berechtigen und bis zum 4. August 2021 ausgeübt werden müssen.Über die Konferenz "Next Super Stock Live!"Die Konferenz "NEXT SUPER STOCK Live!" von Wall Street Reporter holt ausgewählte Firmen vor den Vorhang, deren Produkte sich in absehbarer Zeit zu Katalysatoren entwickeln und in den kommenden Monaten für ein transformatives Wachstum sorgen werden. Sie können die Konferenz unter dem Link https://www.wallstreetreporter.com/next-superstock-online-investor-conference/ mitverfolgen.Über dynaCERT Inc.dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoss und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. 