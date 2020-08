Wirecard: Die Woche der Entscheidung

Bei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) steht in der laufenden Woche eine wichtige Entscheidung an. Bis spätestens zum Donnerstag, den 13. August, will die Deutsche Börse das Ergebnis einer Konsultation mit Marktteilnehmern über Änderungen der Index-Regeln bekanntgeben. Die entsprechende Umsetzung würde dann noch etwa eine Woche dauern.

DAX-Rauswurf noch im August?

Es wird damit gerechnet, dass der Zahlungsabwickler noch im August aus dem DAX ausscheidet, anstatt erst nach der regulären Index-Überprüfung Anfang September. Die Nachfolge im DAX dürfte dann höchstwahrscheinlich entweder der Essenslieferdienst Delivery Hero oder der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise antreten.

