RWE vs. E.ON: Welche Aktie ist aussichtsreicher?

In der laufenden Woche stehen unter anderem wieder einmal die großen deutschen Energiekonzerne im Fokus der Anleger. Am Mittwoch, den 12. August präsentiert E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999) die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal. Einen Tag später, am 13. August, gewährt RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) Einblick in die Geschäftsbücher.

Wie kommen die beiden DAX-Konzerne durch die Krise?

Anleger sind gespannt darauf, wie die beiden Energieversorger durch die Corona-Pandemie kommen und welche Auswirkungen die neuesten Geschäftszahlen auf die weiteren Aktienkursentwicklungen haben werden. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, welcher von beiden Titeln aussichtsreicher ist. Schaut man sich die Charts an, dürfte die Antwort hierauf klar sein. Zunächst zur E.ON-Aktie:

E.ON-Chart: Börse Stuttgart

E.ON mit deutlichem Gewinnpotenzial, aber …

Die E.ON-Aktie wurde durch die Corona-Pandemie kurzfristig stark zurückgeworfen. Im März brachen die Notierungen um rund ein Drittel auf in der Spitze 7,60 Euro ein. Seitdem konnte sich der Kurs wieder bis in den Bereich der Zehn-Euro-Marke (aktuell: 9,93 Euro) nach oben arbeiten. Hier stellt sich das nächste Kursziel auf das bisherige Jahreshoch vom Februar bei 11,56 Euro. Damit errechnet sich hier ein kurzfristiges Gewinnpotenzial von 17 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...