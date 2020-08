Nach dem jüngsten Durchhänger sind die Aktien der europäischen Banken zu Wochenbeginn wieder gefragt. Der Branchenindex Stoxx Europe Bank legt am Montagvormittag mehr als ein Prozent zu. Hierzulande zählen Deutsche Bank und Commerzbank zu den Gewinnern. Für Unterstützung sorgen dabei positive Vorgaben aus Asien und den USA. Dort hatten Großbanken wie JPMorgan oder Goldman Sachs am Freitag mit Gewinnen in Reichweite ihres Tageshochs geschlossen. Marktbeobachter Andreas Lipkow von der Comdirect Bank ...

