Linz (www.anleihencheck.de) - Die Englische Wirtschaft hatte es die letzten Jahre wahrlich schwer, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sei es lange der Brexit gewesen, werde heute Corona als Grund für die negativen Aussichten und die kaum zu prognostizierende Wirtschaftsentwicklung genannt. Derzeit lägen die Wachstumsprognosen für 2020 im Mittel bei -9,00%. Die Schätzungen für 2021 seien sehr breit von +2,00% bis +6,00% Wachstum. Allein diese breite Markteinschätzung zeige wie Unsicher selbst Top-Volkswirte seien. Vor diesem Hintergrund wundere es auch nicht, dass selbst die Bank of England (Englische Notenbank) derzeit im Trüben fische. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...