Den Schwächeanfall vom 30. Juli hat der DAX gut verdaut, doch seit ein paar Tagen herrscht mehr oder weniger Stillstand auf dem Frankfurter Börsenparkett. Dies könnte an den hochsommerlichen Temperaturen liegen, oder aber an den fehlenden Impulsen. In den USA können sich Republikaner und Demokraten nicht auf ein neues Hilfspaket einigen, zudem gibt es keine neuen hoffnungsvollen Informationen von der Impfstofffront. Entsprechend steht die Chartampel auf Gelb.Der DAX bewegt sich zur Stunde bei 12.680 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...