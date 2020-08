Die Aktien von Morphosys gehören am Montag zu den stärksten Werten im MDAX. Am späten Vormittag notiert das Papier des Biotech-Unternehmens 1,2 Prozent im Plus bei 108,30 Euro. Mit einem Ziel von 160 Euro sieht Citi-Analyst Vineet Agrawal fast 50 Prozent Kurspotenzial für die Aktie von Morphosys. Dies hat den Wert zum Wochenstart beflügelt.Die US-Bank glaubt, dass viele Investoren das Potenzial des neuen Krebsmedikaments Monjuvi unterschätzen. Für dieses hatte Morphosys erst jüngst die lang ersehnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...