Die Botschaft der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und ihres Co-Piloten Norbert Walter-Borjans ist eindeutig: Zukünftig strebt die SPD eine Koalition mit der LINKEN an. In der Spitze der SPD und ihrer Bundestagsfraktion, so sagen beide, gäbe es dafür breite Unterstützung.

Der Beitrag Wie Saskia Esken den Sozialismus will und die CDU-Herrschaft absichert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...