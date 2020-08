München (ots) - Gute Neuigkeiten für Fans von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Am 3. September, 18:50 Uhr, starten mit Episode 226 ("Menschliche Makel") die neuen Folgen nach der Sommerpause, und die Fans erfahren endlich, wie es mit dem Ärzteteam um Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) und Ben Ahlbeck (Philipp Danne) nach seiner verpatzten Facharztprüfung weitergeht.Freuen können sich die Fans der Serie aber schon vorab: Beim Fan-Event im Netz am 29. August ab 11:00 Uhr blicken sie hinter die Kulissen des Johannes-Thal-Klinikums, treffen ihre Stars virtuell und haben die Möglichkeit, dass ihre vorab gestellten Fragen live beantwortet werden. Weitere Programmaktionen sind geplant und sorgen schon vor Ausstrahlung der neuen Folgen für abwechslungsreiche Unterhaltung. Moderiert wird die digitale Veranstaltung von Mareile Höppner.Informationen und Zugang zum Event erhalten Interessierte unter www.daserste.de/junge-aerzte-fanevent. Die 360-Grad-Fanseite geht am 17. August online. Ein Besuch lohnt sich: Im Vorfeld werden dort jede Menge Gewinnspiele und alles Wissenswerte zum 29. August präsentiert."In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Marc Minneker. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).www.daserste.de/diejungenaerztewww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic,Tel. 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4675207