Stadthagen (ots) - Wie vertrauenswürdig ist der Mann, den die Welt für einen Technologie-Magier hält und der in Brandenburg eine Fabrik für 500.000 Elektroautos baut?Frage an Radio Eriwan: Ist Tesla-Chef Elon Musk ein begnadeter Zauberer oder der weltbeste Ingenieur? Antwort: Im Prinzip ja. Er ist ein begnadeter Zauberer, denn er bekommt bald den Oscar der Magier für den unglaublichen Trick, dass seine Elektroautos sofort aufgeladen sind, wenn der Blitz einschlägt.Noch verzaubernder verhält es sich mit den Geschäftsbilanzen des kalifornischen Autobauers. Die Medien jubelten über den zweiten Quartalsbericht 2020 des Unternehmens. Angeblich konnte Tesla zum vierten Mal hintereinander einen Vierteljahresgewinn ausweisen. Endlich, könnte man sagen, ist der Laden in den schwarzen Zahlen. Stimmt das wirklich?Für die einen ist der Mann ein Guru, wenn nicht sogar ein Gott. Musk, der Gründer und Chef des Elektroautobauers Tesla, gilt vielen als Fleisch gewordenes Sinnbild für Fortschritt und modernes Unternehmertum. Ein Macher, der aktuell im Raum Grünheide östlich von Berlin ein neues Produktionswerk hochziehen und sich dafür feiern lässt. Von Sommer 2021 an sollen dort etwa 12.000 Mitarbeiter rund 500.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen.Andere Beobachter, auch nicht wenige, sehen in ihm lediglich einen Lautsprecher, der regelmäßig große Sprüche klopft und es schafft, alle paar Monate durch Kapitalerhöhungen Milliarden an Dollar vom Finanzmarkt abzugreifen - weil seiner Firma sonst das Geld auszugehen droht.Harald Kaiser zerlegt die Quartalszahlen wie den Mann auf www.auto-medienportal.net (http://www.auto-medienportal.net)als Warnung an seine Kollegen, bei Musk auch hinter die Fassade zu schauen.