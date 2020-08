Deutsche Aktien haben seit März überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Laut Bank of America dürfte sich dieser Trend jetzt aber nicht mehr weiter fortsetzen. Für ausgewählte deutsche Einzelaktien ist das US-Institut jedoch nach wie vor positiv gestimmt. So gab es in den beiden vergangenen Wochen für vier DAX-Mitglieder Kaufempfehlungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...