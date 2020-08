Unterföhring (ots) - 10. August 2020. Klischeehafte Rollen machten sie einst bekannt, heute lassen diese beiden keine Zweifel daran, dass sie echte Powerfrauen sind: Am 5. September treten sich bei "Schlag den Star" Deutschlands Werbe-Ikone Verona Pooth und Vorzeige-Schauspielerin Janine Kunze gegenüber. Sie wollen beweisen, dass sie zurecht als Vorbilder gelten."Sie ist so etwas wie Marilyn Monroe in dunkel", sagte Sir Peter Ustinov über Verona Pooth (damals Feldbusch). Gemeint ist Veronas helles Köpfchen und ihre Vielseitigkeit "Ich glaube, dass Verona sehr klug und intelligent sein muss", führte die Schauspiel-Legende weiter aus. Tatsächlich erfindet sich die Entertainerin, Schauspielerin, Moderatorin und Werbe-Ikone immer wieder neu und beweist ihre Cleverness. Denn die Powerfrau ist alles andere als nur "Blubb". Zuletzt bewies Verona in "Bin ich schlauer als Verona Pooth?" ihre Intelligenz und schnitt besser als 59 Prozent aller Deutschen ab - und damit sogar besser als Günther Jauch.Doch auch ihre "Schlag den Star"-Gegnerin Janine Kunze entspricht im wahren Leben so gar nicht dem Blondinen-Klischee, das ihr nach ihrer ersten großen Rolle von Hausmeister Krauses Tochter Carmen nachgesagt wurde: Neben zahlreichen Film- und Serienproduktionen, in denen Kunze verschiedene Facetten zeigt, schrieb die ausgezeichnete Schauspielerin zwei Bücher. Beide von Kritikern hochgelobt.Doch welcher Lady wird ihre Vielseitigkeit auch zum Sieg bei "Schlag den Star" verhelfen? Wer weiß mehr? Wer ist schneller? Und welche der Powerfrauen ringt ihre Gegnerin in den Sport- und Geschicklichkeitsspielen zu Boden?In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegnerinnen bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star", am Samstag, 5. September 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyNathalie GalinaTel. +49 89 9507-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4675258