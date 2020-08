Finanzminister Olaf Scholz soll die SPD als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl im nächsten Jahr führen. Auf Vorschlag der beiden Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans hätten ihn am Montag Präsidium und Vorstand einstimmig nominiert, teilte Scholz per Twitter mit.

