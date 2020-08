Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Der Tesla-Konkurrent Xpeng Motors wird in den USA an die Börse gehen.? Xpeng reicht Antrag auf IPO in New York ein? Xpeng folgt Tesla an die NYSE? Schlechtes geopolitisches Umfeld für chinesisches IPOBörsianer bekommen bald eine neue Möglichkeit, in den Elektroautomarkt zu investieren: Der chinesische Elektroautobauer Xpeng Motors hat sein IPO in New York offiziell in die Wege geleitet.Notierung der Xpeng-Aktie an der NYSEDas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...