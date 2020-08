Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Oberste Maxime der Geldpolitik bleibt, die wirtschaftliche Erholung durch ein möglichst wachstumsfreundliches finanzielles Umfeld zu unterstützen, so die Analysten der DekaBank.Zu diesem Zweck wolle die EZB verhindern, dass die Corona-bedingt steigende Staatsverschuldung zu deutlich höheren Renditen von Bundesanleihen oder einer Ausweitung der Spreads in der Eurolandperipherie führe. Deshalb deute sie an, das Wertpapierkaufprogramm PEPP bei Bedarf über Mitte nächsten Jahres hinaus fortzusetzen, und schließe auch eine erneute Senkung des Einlagensatzes explizit nicht aus. Die niedrige Inflation und konjunkturelle Abwärtsrisiken, unter anderem durch die wieder zunehmenden Corona-Neuinfektionen, würden diesen Aussagen eine hohe Aufmerksamkeit verleihen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten für die nächste Zeit eine nur geringfügige Versteilerung der Bundkurve erwarten. (Ausgabe vom 07.08.2020) (10.08.2020/alc/a/a) ...

