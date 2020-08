HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Munich Re nach Quartalszahlen von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Rückversicherer habe im zweiten Quartal die Belastungen durch Schäden vergleichsweise gut verdaut, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Montag vorliegenden Studie. Operativ hätten sich die Ergebnisse im Vergleich zum ersten Quartal über alle Sparten hinweg verbessert./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 11:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

