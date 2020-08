EMX Royalty ist auf fünf Kontinenten mit mehr als 100 Rohstoff-Projekten vertreten. Jüngst wurde das große Portfolio durch Zukäufe in den kanadischen Provinzen Quebec und Ontario erweitert. CEO Dave Cole sieht dort große Wachstumschancen.

Hoher Cashbestand

EMX Royalty (3,85 CAD, 2,42 Euro; CA36873J1075) kann dank seines starken Cash-Bestandes seine Fühler nach attraktiven Gelegenheiten im Bergbaubereich ausstrecken. Präsident und CEO David Cole erläuterte in einem Interview, wie lukrative Lizenzen weltweit für das Fortkommen von EMX sorgen. Durch den Kauf eines Portfolios von Lizenzgebühren und Eigentumsanteilen von Perry English ist EMX nun an 60 Liegenschaften beteiligt, und zwar in Ontario und Quebec. Hier liegen hervorragende Bergbaugebiete, besonders der Red Lake Bezirk ragt hier heraus. Diverse Unternehmen haben hier bereits große Goldmengen ans Tageslicht befördert. EMX hat sich mit dem Kauf von Perry English Rechte an rund 132.000 Hektar Land gesichert. Es wird mit Einnahmen von mindestens 2,5 Mio. CAD in den kommenden dreieinhalb Jahren gerechnet, zuzüglich aktienbasierter Vergütungen.

Skandinavien steht besonders im Fokus von EMX

Zu den aussichtsreichen Gebieten für Bergbaugesellschaften gehört Skandinavien. Hier hat sich EMX positioniert. Laut CEO David Cole bietet das Land fantastische geologische Vorgaben. Mithilfe der Experten von EMX im Bereich Geologie konnten bereits aussichtsreiche Vereinbarungen getroffen werden. In Schweden hat EMX Gold- und Industriemetallprojekte an District Metals verkauft. Im Gegenzug bekommt EMX laufende Einnahmen, Rechte an einer Produktion und ist Großaktionär des Käufers geworden. Es handelt sich um die Projekte Tomtebo und Trollberget.

Auch an Boreal Metals ist EMX beteiligt, damit an Silber-, Zink-, Kupfer- und Goldvorkommen in Schweden und Norwegen. Boreal Metals wiederum besitzt eine Optionsvereinbarung mit Boliden Mineral (Burfjord-Kupfer-Gold-Kobalt-Projekt). Auch am Gumsberg-Projekt in ...

