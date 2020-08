Ein geplanter 765 Millionen Dollar schwerer Kredit für Kodak, der die Aktie des Foto-Pioniers kurzzeitig hochschießen ließ, ist von der US-Regierung auf Eis gelegt worden. Die Investitionsagentur DFC teilte am Wochenende mit, dass erst alle Vorwürfe von Fehlverhalten rund um den Deal ausgeräumt werden müssten.Die Eastman-Kodak setzt am Montag ihre Talfahrt der vergangenen Tage rasant fort, verlor in der Spitze knapp 50 Prozent.Der Titel hatte lange Zeit nur wenige Dollar gekostet. Doch nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...