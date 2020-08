Evolva erhält Zulassung der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA für Nootkaton, einen Schutz der nächsten Generation vor von Insekten übertragenen Krankheiten

Reinach, 10. August 2020 - Das Schweizer Biotech-Unternehmen Evolva gab heute bekannt, dass sein Wirkstoff Nootkaton, der unter dem Markennamen NootkaShield angeboten wird, jetzt von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA als Wirkstoff für den Einsatz in Insektiziden und Insektenschutzmitteln zugelassen ist.



Nootkaton kann nun zur Entwicklung von Insektenschutzmitteln und Insektiziden zum Schutz von Menschen eingesetzt werden. Evolva führt dazu mit einer wachsenden Anzahl an Herstellern von Schädlingsbekämpfungsmitteln Gespräche zur Planung der nächsten Schritte, um die Entwicklung und Vermarktung neuer Verbraucherprodukte rasch voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund investieren wir auch in die Entwicklung und Zulassung eigener Formulierungen. Evolva sowie Unternehmen, die sich für die Entwicklung eigener Verbraucherprodukte interessieren, müssen bei der EPA Zulassungsunterlagen (Wirksamkeit, Sicherheit und Produkteigenschaften) zur Prüfung einreichen. Die Verbraucherprodukte könnten dann 2022 in den Handel kommen.



2014 begann Evolva mit Unterstützung der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der US-amerikanischen Gesundheitsschutzbehörde, mit der Forschung und Entwicklung von Nootkaton. 2017 erhielt Evolva einen Vertrag der Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, um einen Wirkstoff der nächsten Generation zum Einsatz in Insektiziden und Insektenschutzmitteln zum Schutz von Menschen zu entwickeln. Evolva setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, die Forschung in vielen verschiedenen Bereichen voranzubringen, die die Entwicklung von Ingredienzien beschleunigen, die sich an der Natur orientieren.



"NootkaShield ist ein weiteres Beispiel für unsere Innovationskraft. Wir werden bei Evolva weiterhin neue Lösungen entwickeln, die den Bedürfnissen von Kunden und Verbrauchern weltweit gerecht werden und zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen", sagte Oliver Walker, CEO von Evolva.



Durch Mücken und Zecken übertragene Krankheiten stellen in sämtlichen US-Bundesstaaten und -Regionen eine wachsende Bedrohung dar. Die Anzahl der gemeldeten Fälle von durch Mücken und Zecken übertragenen Krankheiten hat sich von 2004 bis 2018 verdoppelt. Die durch Zecken übertragenen Krankheiten machen fast acht von zehn aller gemeldeten Fälle von vektorübertragenen Krankheiten in den USA aus. Die zunehmende Gefahr durch diese Krankheiten führt zu einem wachsenden Handlungsbedarf bei nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden sowie staatlichen Stellen zur Bekämpfung von Krankheitsüberträgern.



"Wir sind tief besorgt über die zunehmende Bedrohung durch von Mücken und Zecken übertragene Krankheiten, sagte Dr. Ben Beard, stellvertretender Leiter der Division für durch Vektoren übertragene Krankheiten der CDC. "Das Erkrankungsrisiko nimmt heute für immer mehr Menschen in einem immer grösseren geografischen Gebiet immer weiter zu. Wir brauchen neue Mittel wie Nootkaton, um Mücken und Zecken zu bekämpfen und die Gesundheit der Menschen zu schützen."

Über Nootkaton

Nootkaton ist in winzigen Mengen in der Rinde der Alaska-Zeder oder Gelbzeder (auch Nootka-Scheinzypresse genannt) und in der Schale der Grapefruit vorhanden. Nootkaton wurde im Hinblick auf den Einsatz gegen verschiedene beissende sowie stechende Insekten untersucht, darunter gegen Zecken, die für die Übertragung der Lyme-Borreliose verantwortlich sind, sowie gegen die Mücken, die zur Ausbreitung des Zika-, Chikungunya-, Dengue- und West-Nil-Virus beitragen.

Über Evolva

Evolva ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten, die sich an der Natur orientieren. Unser Geschäft ist führend in den Bereichen Aromen und Duftstoffe, Ingredienzien für Gesundheitsprodukte und Gesundheitsschutz. Die Mitarbeitenden von Evolva, von denen die Hälfte Frauen sind, setzen sich dafür ein, erstklassige Produkte herzustellen, die Gesundheit und Wohlbefinden fördern und zu Sinnesfreuden beitragen. Weitere Informationen sind verfügbar auf evolva.com/.



Bildmaterial von Evolva finden Sie unter: evolva.com/multimedia-library.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Begriffe wie "glaubt", "nimmt an", "erwartet" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, durch die sich die tatsächlichen Ereignisse bzw. die tatsächliche Finanzsituation, Entwicklung oder Leistung des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit geäusserten Prognosen unterscheiden können. Angesichts dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Kontakt

