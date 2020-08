ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS sieht das Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec klar auf weiteres Wachstum fokussiert und hält die Aktien derzeit für attraktiv bewertet. Deshalb nahm Analystin Sabrina Reeh die Papiere mit "Buy" und einem Kursziel von 105 Euro in die Bewertung auf.



Nach dem diesjährigen 20-prozentigen Kursrückgang der Aktien im Zuge der Covid-19-Pandemie biete sich Anlegern aktuell ein günstiges Niveau zum Einstieg, schrieb Reeh in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anteilsscheine seien absolut gesehen zwar nicht billig, verdienten im Vergleich zu den Wettbewerber-Titeln aber eine Aufwertung.



Die Jenaer seien als Hersteller medizintechnischer Geräte hochinnovativ. Die Bewertung orientiere sich am Wachstum, und das Umsatzwachstum dürfte sich 2021 wieder beschleunigen. Zudem zeichne sich Carl Zeiss unter anderem durch ein attraktives Produktportfolio in einigen schnell wachsenden Segmenten aus.



Dies dürfte sich auch positiv auf die Profitabilität auswirken. So rechnet die Expertin für das Jahr 2022 mit einem Anstieg der Ebit-Marge auf 18 Prozent. Dieses Niveau hatte das Unternehmen zuletzt im Vorkrisenjahr 2019 verzeichnet.



Mit der Einstufung "Buy" geht die UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um mindestens sechs Prozent über der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./edh/tih/mis



Analysierendes Institut UBS



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 14:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 14:27 / GMT



DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de