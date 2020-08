Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Bevölkerung in Deutschland angesichts steigender Zahlen von Infektionen mit dem Coronavirus dazu gemahnt, weiterhin die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Alle müssten "vorsichtig und wachsam bleiben, damit wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, was wir seit März miteinander erreicht haben", forderte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir sind jetzt in einer schwierigen Phase", betonte er. Die Infektionszahlen nähmen zu, und bei manchem Bürgern lasse die Neigung nach, sich an die "relativ einfachen" Regeln zu halten, wie die Abstandsregeln oder das Tragen einer Maske.

