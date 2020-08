HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Corona-Pandemie habe den Geschäftsverlauf des Medizintechnik-Konzerns in den beiden vergangenen Quartalen deutlich beeinträchtigt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Er gehe aber davon aus, dass das Unternehmen schon bald wieder an den positiven Trend des ersten Geschäftsquartals anknüpfe./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2020 / 13:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2020 / 13:30 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

