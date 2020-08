So schnell kann es gehen: In unserem Beitrag vom 28.07.2020 hatten wir zuletzt darauf hingewiesen, dass das selbstähnliche Konsolidierungsmuster in Kombination mit dem bereits erreichten neuen Allzeittief der Lira gegen den US-Dollar darauf hindeutet, dass ein neues Allzeittief der Lira gegen den US-Dollar in nicht so ferner Zukunft bevorsteht. Dabei betonten wir die große Bedeutung eines aktiven Managements des Währungsrisikos in der türkischen Lira.Und knapp 2 Wochen später ist dieses Szenario eingetreten. Ein Blick auf Chart 1 zeigt, dass der US-Dollar sein Allzeithoch gegen die Lira vom Mai in den letzten Tagen bereits wieder überwunden hat.Es fallen dabei die hohen Umsätze auf, und die von uns bereits zuvor besprochenen fraktalen Strukturen der Konsolidierung.

