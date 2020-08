Der Anbieter von Programmatic Advertising The Trade Desk (TTD) hat für das zweite Quartal starke Zahlen vorgelegt und die Anleger überzeugt. Die Aktie sprang am Freitag um weitere sieben Prozent auf 430 Euro an. Das war gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch. Die Papiere sind nach wie vor für Anleger interessant, die an einer heißen Wachstumsstory partizipieren möchten.Beim Gewinn lagen die Ergebnisse mit 0,52 Dollar deutlich über den Erwartungen, lediglich die Umsatzgröße kam mit 139,4 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...