Letzte Woche wurde bekannt, dass Microsoft TikTok in den USA, Neuseeland, Kanada und Australien übernehmen möchte. Der Kaufpreis wurde zuletzt auf 10 bis 30 Milliarden Dollar beziffert. Nun die überraschende Nachricht: Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, möchte sich Microsoft nun TikTok komplett einverleiben.Microsoft zielt dabei insbesondere auch auf das TikTok-Geschäft in Indien und Europa. Auch der TikTok-Betreiber ByteDance habe von Anfang an Interesse bekundet, TiKTok komplett an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...