Bremen/Münster (ots) - Der amtierende deutsche Club-Meister im eFootball hat Grund zum Feiern: Das eSports-Team des SV Werder Bremen hat einen neuen Supporter für sich gewonnen. Die LBS West weitet ihr Engagement im eSport aus und ist jetzt offizieller Supporter von Werder eSports.



Im vergangenen Jahr startete die Kooperation im Rahmen des Werder eSports FIFA19 Cups, den die LBS West als offizieller Partner unterstützte. Die LBS West gewann mit ihrer Mannschaft die Teamwertung und schaffte es bis ins Endspiel des im wohninvest Weserstadion ausgespielten Finalturniers. An diesen Erfolg will die Bausparkasse, deren Geschäftsgebiet in Nordrhein-Westfalen und Bremen liegt, nun anknüpfen - als offizieller Supporter von Werder eSports und Presenter der Werder eSports FIFA-Tutorials.



Zum Start des erweiterten eSport-Engagements richtet der Finanzierungsexperte am 28. August 2020 den DEINGOAL-CUP by LBS für FIFA-Spieler aus. Bei diesem großen Online-Turnier winken attraktive Geldpreise. Alle Details veröffentlicht die LBS West in Kürze auf ihrem Instagram-Channel deingoal_by_lbs. Hier gibt es auch weitere Aktionen wie die Verlosung eines handsignierten Werder-Trikots sowie eines "Money can't buy"-Gewinns in Kooperation mit Werder eSports.



Pressekontakt:



LBS West

Susan Furmanski

Tel. 0251/412 5064

susan.furmanski@lbswest.de



Original-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56890/4675664

FACEBOOK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de