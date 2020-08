Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Bilanzsaison in den USA ist weitestgehend vorbei. Spannung ist dank Donald Trump trotzdem geboten. Der US-Präsident hat per Dekret neue Corona-Hilfen erlassen. Der Dow Jones ist vorbörslich leicht im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Berkshire Hathaway, Apple, Amazon, Facebook und Eastman Kodak. Andreas Deutsch von DER AKTIONÄR kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick Dewayne, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.