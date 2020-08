CureVac treibt den geplanten Börsengang im Eiltempo voran. Die Nasdaq-Notierung soll bis zu 245 Millionen US-Dollar (rund 209 Mio Euro) einbringen. Die Tübinger gelten neben Moderna und der in Mainz beheimateten BioNTech zu den größten Hoffnungsträgern in der Corona-Impfstoff-Forschung mit dem mRNA-Ansatz.Es sei geplant, zunächst gut 13,3 Millionen Stammaktien anzubieten und zu verkaufen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Zusätzlich solle Zeichnern eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu knapp ...

