Nun hat man endlich wieder mal den Beweis, dass ein Papst auch in ganz irdischen Dingen und ganz praktisch das Leid der Menschen lindern kann.Denn nach Informationen des Informationsportals der katholischen Kirche in Deutschland, "katholisch.de' wäre ohne den Pontifex die Umschuldung der Hartwährungsschulden Argentiniens in der vergangenen Woche nicht möglich gewesen.Laut Medienberichten wurden Argentinien rund 56 Mrd. Euro an Schulden erlassen. Unter der Federführung von Papst Franziskus konnte so die 9. Staatspleite des Landes verhindert werden.Wie das argentinische Portal "infobae" am Wochenende berichtete, hat sich Argentiniens Staatspräsident Fernandez kurz nach Bekanntgabe des Schuldenschnitts am Dienstag vergangener Woche in einem Telefonat beim Heiligen Vater bedankt.

