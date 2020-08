Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise der Batteriehersteller Varta, denn die Entwicklung der Aktie im Monat August erregt Aufmerksamkeit, zumal am 14. August die Quartalszahlen vorgelegt werden. Bei den Verkäufen steht der Versicherungskonzern Allianz im Fokus, der sich laut CEO Bätge sehr gut vorstellen kann, dass 40% der 150.000 Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice arbeiten könnten.