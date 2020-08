Die publity plant die Emission Blockchain-basierter ‚PREOS-Token'. Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand von publity am heutigen Tage gefasst. Die Token sollen Rechte aus Aktien an der PREOS Real Estate AG (m:access, DE000 A2LQ85 0, ‚PREOS-Aktien') digital verbriefen und zudem in PREOS-Aktien umgetauscht werden können. Es ist beabsichtigt, bis zum dritten Quartal 2021 PREOS-Aktien im Volumen ...

