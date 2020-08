… positiv überrascht. Beim südamerikanischen Betreiber von Internet-Handelsplätzen und Zahlungslösungen stieg der Umsatz des zweiten Quartals auf 878,4 Mio. $ (+61 %), da die Covid-19-Pandemie das Wachstum beschleunigt hatte. Abgewickelt wurde ein gesamtes Volumen von 5,0 Mrd. $ (+ 102%) ab, davon wurden rund 69 % über Mobilgeräte bestellt.



In Argentinien ergab sich das stärkste Umsatzplus (+ 224 %), gefolgt von Mexiko (+ 138 %) und Brasilien (+ 87 %, jeweils in Landeswährung). Die Zahl der Nutzer betrug 51,5 Millionen, + 45 %. Da MERCADOLIBRE auch als Fintech aktiv ist, liegt das abgewickelte Zahlungsvolumen (Mercado Pago) des Quartals weitaus höher bei 11,2 Mrd. $ (in lokalen Währungen + 142 %). Im Angebot für die Vermögensverwaltung (Mercado Fondo, genutzt von 11,4 Millionen Kunden) werden 500 Mio. $ betreut.



Vor einem Jahr hatte Mercado Libre ein operatives Defizit ausgewiesen (- 29,7 Mio. $), nun waren es + 99,4 Mio. $. Bzw. unterm Strich 1,11 $ je Aktie, während Analysten ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet hatten. Seit dem Tief bei 454 $ Anfang April war der Anteilsschein bis 1.219 $ geklettert. Trotz übertroffener Erwartungen ging es heute im US-Handel zunächst 3,9 % abwärts auf 1.147 $. Als Börsenwert werden aktuell 59,3 Mrd. $ angezeigt.



