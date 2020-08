Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US13123X1028 Callon Petroleum Co. [Del.] 10.08.2020 US13123X5086 Callon Petroleum Co. [Del.] 11.08.2020 Tausch 10:1

CA1350381077 Canada Energy Partners Inc. 10.08.2020 CA1350382067 Canada Energy Partners Inc. 11.08.2020 Tausch 25:1

US00507W1071 Actinium Pharmaceuticals Inc. 10.08.2020 US00507W2061 Actinium Pharmaceuticals Inc. 11.08.2020 Tausch 75:1

CA72303Q2045 Newcore Gold Ltd. 10.08.2020 CA65118M1032 Newcore Gold Ltd. 11.08.2020 Tausch 1:1

CA3169023031 Fokus Mining Corp. 10.08.2020 CA3442041024 Fokus Mining Corp. 11.08.2020 Tausch 1:1

CA8946471064 Treasury Metals Inc. 10.08.2020 CA8946478259 Treasury Metals Inc. 11.08.2020 Tausch 3:1

MHY8897Y1648 TOP Ships Inc. 10.08.2020 MHY8897Y1804 TOP Ships Inc. 11.08.2020 Tausch 25:1

